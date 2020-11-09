صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة»، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
وتعد هذه الطائرة الثانية التي يتم اعتراضها وتدميرها من قبل قوات التحالف، والتي أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر طائرة حوثية ثانية تعترضها قوات التحالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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