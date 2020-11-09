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أمير تبوك يطلع على الخطة التنفيذية للمشاريع البلدية المستقبلية

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استقبل أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم أمين منطقة تبوك المهندس درويش علي الغامدي، وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات المتعلقة بأعمال الأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة، كما ناقش سموه سير العمل في المشروعات التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها، ووجه بإنجاز المشروعات في أوقاتها المحددة.

كما اطلع على الخطة التنفيذية للمشاريع البلدية المستقبلية بالمنطقة. ونوه أمير المنطقة بالجهود التي يبذلها القائمون بأمانة منطقة تبوك، مشيدا بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد. من جهته أعرب المهندس الغامدي عن بالغ شكره لأمير منطقة تبوك على ما تحظى به مشروعات الأمانة بالمنطقة من متابعة واهتمام من سموه.


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