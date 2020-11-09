أمير تبوك يطلع على الخطة التنفيذية للمشاريع البلدية المستقبلية

كما اطلع على الخطة التنفيذية للمشاريع البلدية المستقبلية بالمنطقة. ونوه أمير المنطقة بالجهود التي يبذلها القائمون بأمانة منطقة تبوك، مشيدا بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد. من جهته أعرب المهندس الغامدي عن بالغ شكره لأمير منطقة تبوك على ما تحظى به مشروعات الأمانة بالمنطقة من متابعة واهتمام من سموه.
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