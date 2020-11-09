السعودية اليوم / العراق يسجل 3184 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3184 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان أنه تم تسجيل 53 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11380, فيما سُجلت 3305 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 432233 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 58120, منهم 376 يرقدون في العناية المركزة.

// انتهى //

17:34ت م

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بغداد 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3184 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 501733 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان أنه تم تسجيل 53 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11380, فيما سُجلت 3305 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 432233 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 58120, منهم 376 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //17:34ت م0195

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