السعودية اليوم / محافظ الليث يناقش استعدادات الجهات الحكومية والقطاع الخاص لموسم الأمطار



الليث 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

عقد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني اليوم، اجتماعًا بعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المحافظة , لمناقشة الاستعدادات المتلعقة بدخول موسم هطول الأمطار وما ينتج عنها من سيول جارفة , وما يتعلق بالعقوم الاحترازية والتجهيزات المؤقتة مع وضع الحلول العاجلة والخطط الطارئة لمواجهة السيول.

وأكد محافظ الليث ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والحرص والاهتمام لسلامة الأرواح والممتلكات , من منطلق المسؤولية المجتمعية وتضافر الجهود الحكومية مع القطاع الخاص.

//انتهى//

17:04ت م

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