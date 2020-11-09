السعودية اليوم / أمانة مجلس التعاون تعقد الاجتماع الـ(36) للجنة مسؤولي البلديات في دول المجلس



الرياض 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

عقد مسؤولو الوزارات المعنية بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون، اجتماعهم السادس والثلاثين، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة الوزارات المعنية بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون.

ورأس الاجتماع وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة- بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان عبدالله علوان الحبسي .

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الأهمية والمدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها قرار المجلس الأعلى بشأن إستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك، وقرار المجلس الوزاري بشأن التخطيط العمراني الإستراتيجي، وكذلك ما يخص البيئة الحضرية، وتداعيات جائحة فيروس

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات تُعرض على الاجتماع القادم للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون.

// انتهى //

16:57ت م

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الرياض 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسعقد مسؤولو الوزارات المعنية بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون، اجتماعهم السادس والثلاثين، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة الوزارات المعنية بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون.ورأس الاجتماع وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة- بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان عبدالله علوان الحبسي .وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الأهمية والمدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها قرار المجلس الأعلى بشأن إستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك، وقرار المجلس الوزاري بشأن التخطيط العمراني الإستراتيجي، وكذلك ما يخص البيئة الحضرية، وتداعيات جائحة فيروس كورونا وجهود البلديات وخططها المستقبلية لمواجهة أزمة الجائحة في دول المجلس، إضافة إلى جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي.وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات تُعرض على الاجتماع القادم للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون.// انتهى //16:57ت م0182

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