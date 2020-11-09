السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يتسلم التقرير السنوي لمرور المحافظة



حفر الباطن 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، بمكتب سموه , مدير إدارة المرور بالمحافظة العقيد ظافر الشهري الذي قدم لسموه تقريرا لإدارة مرور حفر الباطن لعام 1441 .

وأثنى سمو محافظ حفر الباطن على الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة مرور المحافظة التي تعمل على نشر الوعي المروري لدى قائدي المركبات بجميع أعمارهم , مشدداً على أهمية تطبيق اللوائح والأنظمة المرورية التي تسهم في المحافظة على الأرواح والممتلكات.

وأشار التقرير السنوي إلى جهود المرور التى تبذل في التوعية المرورية بشكل يومي ودوري من أجل سلامة الجميع من أخطار الحوادث المرورية المميتة, وبين انخفاض في نسبة حوادث الوفيات والإصابات مقارنة بالفترات السابقة من خلال تطبيق الخطة المرورية والعمل بشكل دوري على المواقع التي تشكل خطراً على السلامة المرورية مثل السرعة وقطع الإشارة واستخدام الجوال .

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16:52ت م

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