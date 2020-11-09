السعودية اليوم / عقد اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العسكرية العليا لمساعدي رؤساء الأركان بدول مجلس التعاون



الرياض 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

عقد اليوم ، عبر تقنية الاتصال المرئي اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العسكرية العليا لدورتها السابعة عشرة لمساعدين رؤساء الأركان لهيئة العمليات والتدريب في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، بمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي آل علي، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مناقشة وتحضير التوصيات والقرارات الخاصة بالعمل العسكري الخليجي المشترك, تمهيداً لعرضها على اجتماع اللجنة العسكرية العليا السابعة عشرة لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يأتي ضمن جدول اجتماعات العمل العسكري الخليجي المشترك لعام 2020م.

ونقل اللواء الركن أحمد علي آل علي، في كلمته تحيات معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف وتمنياته للمشاركين بالتوفيق والخروج بالنتائج المرجوة التي تسهم في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، مؤكدا أن التعاون العسكري الخليجي المشترك قد أستمر على الرغم من التحديات والاجراءات الإحترازية التي فرضتها جائحة

كما نوه بالدور والتعاون الكبير الذي قدمته القوات المسلحة بدول المجلس من خلال التجاوب المباشر لتذليل الصعوبات، والتوجيه والمتابعة المستمرة لسير تنفيذ قرارات العمل العسكري الخليجي المشترك، ومشيداً بالجهود التي تبذلها اللجنة التحضيرية للخروج بمشاريع قرارات وتوصيات تعزز من التكامل الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.

// انتهى //

16:46ت م

0176



الرياض 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسعقد اليوم ، عبر تقنية الاتصال المرئي اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العسكرية العليا لدورتها السابعة عشرة لمساعدين رؤساء الأركان لهيئة العمليات والتدريب في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، بمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي آل علي، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.ويأتي هذا الاجتماع في إطار مناقشة وتحضير التوصيات والقرارات الخاصة بالعمل العسكري الخليجي المشترك, تمهيداً لعرضها على اجتماع اللجنة العسكرية العليا السابعة عشرة لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يأتي ضمن جدول اجتماعات العمل العسكري الخليجي المشترك لعام 2020م.ونقل اللواء الركن أحمد علي آل علي، في كلمته تحيات معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف وتمنياته للمشاركين بالتوفيق والخروج بالنتائج المرجوة التي تسهم في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، مؤكدا أن التعاون العسكري الخليجي المشترك قد أستمر على الرغم من التحديات والاجراءات الإحترازية التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد19).كما نوه بالدور والتعاون الكبير الذي قدمته القوات المسلحة بدول المجلس من خلال التجاوب المباشر لتذليل الصعوبات، والتوجيه والمتابعة المستمرة لسير تنفيذ قرارات العمل العسكري الخليجي المشترك، ومشيداً بالجهود التي تبذلها اللجنة التحضيرية للخروج بمشاريع قرارات وتوصيات تعزز من التكامل الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.// انتهى //16:46ت م0176

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