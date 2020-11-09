السعودية اليوم / أمانة الجوف وبلدياتها تكثف أعمال تعقيم الصرافات والمواقع العامة



سكاكا 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

كثفت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها أعمالها الميدانية لتعقيم المواقع العامة والصرافات الآلية والشوارع، كما كثفت جولاتها الرقابية المستمرة على المحلات والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن فرق الأمانة تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم المواقع العامة والصرافات الآلية والشوارع بشكل يومي.

وأضاف الحموان أن فرق الرقابة الصحية تنفذ جولات ميدانية على المحلات التجارية والأسواق والمنشآت لمتابعة الإلتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية ، وتطبيق العقوبات على المخالفين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

// انتهى //

16:41ت م

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سكاكا 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسكثفت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها أعمالها الميدانية لتعقيم المواقع العامة والصرافات الآلية والشوارع، كما كثفت جولاتها الرقابية المستمرة على المحلات والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن فرق الأمانة تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم المواقع العامة والصرافات الآلية والشوارع بشكل يومي.وأضاف الحموان أن فرق الرقابة الصحية تنفذ جولات ميدانية على المحلات التجارية والأسواق والمنشآت لمتابعة الإلتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية ، وتطبيق العقوبات على المخالفين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.// انتهى //16:41ت م0174

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