ثقافي / "رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم" لقاءٌ بالجامعة الإسلامية



المدينة المنورة 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

تقيم كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بعد غد, لقاءً علميًا عن بعد بعنوان "رحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتطبيقاتها التربوية".

ودعت كلية الدعوة وأصول الدين الراغبين بحضور اللقاء من خلال الرابط التالي : https://t.co/nrsm1VRIYo?amp=1 ، والمقرر بدايته من السادسة مساءً إلى السابعة مساءً.

// انتهى //

16:38ت م

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