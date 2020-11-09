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مركز الملك سلمان يرسل 2.750 حقيبة شتوية لنازحي تعز  

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وصلت إلى محافظة عدن اليوم 2,750 حقيبة شتوية مخصصة لمحافظة تعز ضمن مشروع توزيع الحقيبة الشتوية الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يستهدف الأسر المتضررة والنازحين بمحافظة تعز.

وأكد منسق الإغاثة العليا في اليمن جمال بلفقيه أن هذا المشروع يأتي في إطار الدعم المتواصل المقدم من قبل المركز إلى الشعب اليمني في مختلف المحافظات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية الراهنة، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة الذي ينفذ مشاريع وأنشطة يخدم فيها المجتمع.

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