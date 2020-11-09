شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يرسل 2.750 حقيبة شتوية لنازحي تعز والان نبدء بالتفاصيل
وأكد منسق الإغاثة العليا في اليمن جمال بلفقيه أن هذا المشروع يأتي في إطار الدعم المتواصل المقدم من قبل المركز إلى الشعب اليمني في مختلف المحافظات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية الراهنة، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة الذي ينفذ مشاريع وأنشطة يخدم فيها المجتمع.
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