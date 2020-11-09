شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين تدمير طائرة (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الإثنين) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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