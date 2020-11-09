شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد جديد لنظر قضية " الدوسري" والان نبدء بالتفاصيل
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة وخمسون من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
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