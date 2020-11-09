بيان لمليشيا ليبية بطرابلس يفضح نوايا "باشا أغا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هاجمت ميليشيات طرابلس، وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشا أغا، واتهمته باستغلال منصبه للانفراد بحكم البلاد.

وقالت مليشيا تعرف باسم "حماية طرابلس"، في بيان لها اليوم الإثنين، اطلعت عليه ”الخليج 365” إن فتحي باشا أغا في مقابل سعيه للوصول للسلطة نسى مهامه المناط بها كوزير لداخلية حكومة الوفاق.

وأضافت أن وزير داحلية حكومة الوفاق يستغل دعم مدينة مصراتة له للوصول إلى السلطة، إلا أن تحركاته الأخيرة أظهرت نواياه الحقيقية ووضعت حلفاءه في موقف محرج.



وتضم مليشيا "حماية طرابلس" العديد من العناصر المسلحة من مدينة طرابلس وما حولها، وعرفت في السابق بولائها لفايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، وأحبطت مخطط باشا أغا للإطاحة بحكومة الوفاق عبر استغلال ما عرف إعلاميا بـ"ثورة الفقراء" أو أحداث 23 أغسطس/آب الماضي.

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وازداد الاحتقان بين المليشيات و"باشا أغا" عقب إدانة الأخير لاختطاف المليشيات لعدد من المدنيين الليبيين من قاعدة معيتيقة الجوية الواقعة في نطاق سيطرة مليشيا "الردع" والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا.

وتتهم مليشيات طرابلس، وزير داخلية الوفاق فتحي باشا اغا بموالاة مليشيات مصراتة التي ينتمي لها على حساب نظيراتها في طرابلس، وأنه يخطط لإخراجهم من المشهد السياسي والأمني.

كما سبق وأصدرت عدد من المليشيات بمدن الزاوية وزوارة وصبراتة والجميل بيانات انتقدت خلالها سياسة باشا أغا، معتبرة أنه يروج لأجندات دولية مشبوهة من نزع سلاح من أسمتهم بـ"الثوار" وتفكيكها لتحقيق غاياته بالوصول لسدة الحكم، مستقويا بالمرتزقة السوريين.