مقارنة تحديث WhatsApp الجديد مع تيليجرام وسيجنال وسناب شات 

2020-11-09

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أدخل WhatsApp المملوك لشركة فيسبوك ميزة الرسائل ذاتية التدمير لمستخدميه، وعلى الرغم من أنها لا تزال حديثة على تطبيق المراسلة الفورية إلا أنها موجودة على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل تيليجرام وسيجنال وسناب شات، وهذه أبرز أوجه المقارنة بحسب موقع Gadgetsnow.

1- المدة الزمنية

يقدم تطبيق تيليجرام أقل مدة زمنية في الرسائل ذاتية التدمير وهي تبلغ ثانية واحدة وتصل حتى أسبوع، بينما WhatsApp يحتاج إلى 7 أيام، وتتراوح المدة الزمنية في سيجنال من 5 ثوان إلى أسبوع، أما سناب شات يحذف الرسائل تلقائيًا عندما يفتح المرسل والمتلقي الدردشة ويغادرانها.

2- التشفير من طرف إلى طرف

يقدم كل من واتساب وسيجنال وسناب شات تشفيرًا من طرف إلى طرف، أما في تيليجرام فيجب على المستخدم أولًا استخدام خاصية المحادثة السرية لتمكين التشفير.

3- متى يبدأ المؤقت؟

بالنسبة لمستخدمي WhatsApp، يبدأ المؤقت في وقت واحد لكل من المرسل والمستقبل بغض النظر عن وقت عرض الرسالة، أما في تيليجرام يبدأ المؤقت في العد عند المرسل بمجرد إرسال الرسالة، بينما يبدأ الوقت بالنسبة للمتلقي عندما تُعرض الرسالة، وكذلك الأمر في سيجنال، بينما لا يتميز سناب شات بخاصية المؤقت.

4- استخدام لقطة الشاشة للرسائل المختفية

يقوم كل من تليجرام وسناب شات بإخطار المستخدمين تلقائيًا عندما يأخذ شخص ما لقطة شاشة لرسائلهم التي تختفي تلقائيًا، أما واتساب فإنه يمكن للمتلقي التقاط لقطات شاشة دون معرفة المرسل.

Advertisements

5- توفر الميزة على أنظمة التشغيل المختلفة

تتوفر ميزة الرسائل ذاتية التدمير في واتساب على كل من أنظمة التشغيل التالية: أندرويد وiOS وKaiOS والويب، أما في تيليجرام وسناب شات وسيجنال فتتوفر على الأندرويد و iOS وكذلك أجهزة سطح المكتب.

6- اختفاء الوسائط تلقائيًا

يحتوي تطبيق سيجنال على ميزة العرض مرة واحدة ثم يحذف الوسائط المشتركة تلقائيًا بمجرد عرضها بواسطة المستلم، وفي واتساب يتم حذف الصور ومقاطع الفيديو المرسلة كرسائل مختفية في غضون 7 أيام، لكن يمكن حفظ الوسائط.

ويتضمن تيليجرام رسائل التدمير الذاتي أيضًا للصور ومقاطع الفيديو، ويحذف سناب شات الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا عندما يفتح كل من المرسل والمستقبل الدردشة ويغادرانها.

7- التأثير على الرسائل القديمة

لا تتأثر الرسائل القديمة بالميزة الحديثة على كل من التطبيقات الأربعة.

8- اختفاء الرسائل في النسخ الاحتياطي

يضمن WhatsApp اختفاء الرسائل في النسخ الاحتياطية، ولا توجد معلومات عن ميزة اختفاء الرسائل ذاتية التدمير في النسخ الاحتياطي على كل من تطبيقات تيليجرام وسجنال وسناب شات.



