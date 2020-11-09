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2020-11-09 التحالف يعترض طائرة حوثية مفخخة باتجاه المملكة متابعات الخليج 365 - واس أعلنت قيادة القوات المشتركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت ـ ولله الحمد ـ مساء اليوم (الإثنين) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.



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