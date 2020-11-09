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السوق المالية تحذر من شركات الفوركس : تجاهلوا رسائل الاحتيال
متابعات الخليج 365 - الرياض
جددت هيئة السوق المالية التحذير من شركات تداول الفوركس مؤكدة أن هذه الأنشطة غير مرخصة وغير مسموح بها في المملكة.
ونشرت السوق المالية إنفوجرافيك دعت فيه إلى تجاهل رسائل الاحتيال والنصب التي ترد من هذه الشركات والتي تغري البعض بالمكسب السريع لكنها في النهاية تكون مصيدة لسلب أموالهم والاحتيال عليهم.
وكانت وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي حذرت أكثر من مرة من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة والأفراد الذين يسوقون للاستثمار والمتاجرة في الأوراق المالية دون وجود تراخيص من الجهات المختصة، بما فيها نشاط الفوركس.
ويمكن الاطلاع على قوائم الأشخاص والجهات المرخص لها نظامًا من خلال موقع مؤسسة النقد العربي السعودي (هنا) وموقع هيئة السوق المالية (هنا).
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