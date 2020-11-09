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تعليم عسير يحصد المركز الأول في أولمبياد WRO2020
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير أربعة مراكز متقدمة على مستوى المملكة في الأولمبياد الدولي للروبوت WRO2020.
وأسفرت النتائج عن فوز الطالبات: أثير القحطاني، وداليا الأحمري، والعنود الزهراني، من مدارس أبها الأهلية “بنات” بالمركز الأول عن الفئة المفتوحة للمرحلة الثانوية، ويشاركن دوليًا.
كما حصد الطالبان عبدالله عبدالغني، وإسكندر رائد من مدارس طلائع المستقبل للبنين بخميس مشيط، المركز الأول في الفئة العادية للمرحلة الابتدائية وتأهلا للمنافسة دوليًا.
فيما فاز الطالبان عبدالله الشهري ويزن محنشي من متوسطة عمير بن سعد بالمركز الرابع عن الفئة المفتوحة للمرحلة المتوسطة، وحقق الطالب عبدالله تركي من ابتدائية عثمان بن مظعون المركز الخامس في فئة ” We Do2.0 ” على مستوى المملكة.
من جهته قدم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، التهنئة للفائزين والفائزات وفرق العمل في المدارس، مثمنًا جهودهم في تحقيق هذا المنجز، لافتًا إلى أن هذه الإنجازات تضاف إلى سلسلة من المراكز المتقدمة التي حققها تعليم المنطقة على المستويات المحلية والخليجية والعربية والعالمية.
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