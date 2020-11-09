، لجنة التقييم الآسيوية تتفقد استعدادات الرياض لاستضافة ألعاب 2030‏ ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - عقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس ملف الرياض2030، مساء أمس الأحد اجتماعاً بلجنة التقييم بالمجلس الأولمبي الآسيوي 2030 بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عبر "اتصال عن بعد"، ومدير عام ملف الرياض الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وعدد من ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة.
واطلعت لجنة التقييم خلال الاجتماع على رؤية وأهداف مدينة الرياض من استضافة دورة الألعاب الآسيوية، إضافة إلى عرض مرئي عن المنشآت والفنادق ووسائل النقل وقرية الرياضيين ومراكز الخدمات الطبية واللوجيستية التي سيتم توفيرها في حال استضافة الرياض للدورة الآسيوية.
وتعهد رئيس ملف الرياض الأمير عبدالعزيز الفيصل بتقديم دورة تليق بقارة آسيا ستكون حديث الأجيال المقبلة، مشدداً على التزام الرياض بخلق مجتمع شامل لجميع أفراد الأسرة الأولمبية، مؤكداً في الوقت ذاته أنهم سيضعون احتياجات اللاعبين واللجان الأولمبية الآسيوية بالمقام الأول، لتوفير بيئة رياضية ثقافية وترفيهية خلال فترة الألعاب 2030.
يذكر أن لجنة التقييم بالمجلس الأولمبي الآسيوي والمكونة من الكازاخستاني أندري كريكوف، والكورية الجنوبية جو هي بارك، والأفغاني الدكتور يونس بوبالزاي، وممثل المجلس الأولمبي الآسيوي فينود تويري، تقوم بأعمالها حالياً في تقييم ملف الرياض من الناحية الفنية قبل عقد الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي في السادس عشر من ديسمبر المقبل.
هذا ويستمر عمل لجنة التقييم اليوم الاثنين، حيث تقوم اللجنة بعدة زيارات لأبرز معالم ومنشآت مدينة الرياض.
لجنة التقييم الآسيوية تتفقد استعدادات الرياض لاستضافة ألعاب 2030صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-09
عقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس ملف الرياض2030، مساء أمس الأحد اجتماعاً بلجنة التقييم بالمجلس الأولمبي الآسيوي 2030 بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عبر "اتصال عن بعد"، ومدير عام ملف الرياض الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وعدد من ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة.
واطلعت لجنة التقييم خلال الاجتماع على رؤية وأهداف مدينة الرياض من استضافة دورة الألعاب الآسيوية، إضافة إلى عرض مرئي عن المنشآت والفنادق ووسائل النقل وقرية الرياضيين ومراكز الخدمات الطبية واللوجيستية التي سيتم توفيرها في حال استضافة الرياض للدورة الآسيوية.
وتعهد رئيس ملف الرياض الأمير عبدالعزيز الفيصل بتقديم دورة تليق بقارة آسيا ستكون حديث الأجيال المقبلة، مشدداً على التزام الرياض بخلق مجتمع شامل لجميع أفراد الأسرة الأولمبية، مؤكداً في الوقت ذاته أنهم سيضعون احتياجات اللاعبين واللجان الأولمبية الآسيوية بالمقام الأول، لتوفير بيئة رياضية ثقافية وترفيهية خلال فترة الألعاب 2030.
يذكر أن لجنة التقييم بالمجلس الأولمبي الآسيوي والمكونة من الكازاخستاني أندري كريكوف، والكورية الجنوبية جو هي بارك، والأفغاني الدكتور يونس بوبالزاي، وممثل المجلس الأولمبي الآسيوي فينود تويري، تقوم بأعمالها حالياً في تقييم ملف الرياض من الناحية الفنية قبل عقد الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي في السادس عشر من ديسمبر المقبل.
هذا ويستمر عمل لجنة التقييم اليوم الاثنين، حيث تقوم اللجنة بعدة زيارات لأبرز معالم ومنشآت مدينة الرياض.
09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
04:19 PM
عقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس ملف الرياض2030، مساء أمس الأحد اجتماعاً بلجنة التقييم بالمجلس الأولمبي الآسيوي 2030 بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عبر "اتصال عن بعد"، ومدير عام ملف الرياض الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وعدد من ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة.
واطلعت لجنة التقييم خلال الاجتماع على رؤية وأهداف مدينة الرياض من استضافة دورة الألعاب الآسيوية، إضافة إلى عرض مرئي عن المنشآت والفنادق ووسائل النقل وقرية الرياضيين ومراكز الخدمات الطبية واللوجيستية التي سيتم توفيرها في حال استضافة الرياض للدورة الآسيوية.
وتعهد رئيس ملف الرياض الأمير عبدالعزيز الفيصل بتقديم دورة تليق بقارة آسيا ستكون حديث الأجيال المقبلة، مشدداً على التزام الرياض بخلق مجتمع شامل لجميع أفراد الأسرة الأولمبية، مؤكداً في الوقت ذاته أنهم سيضعون احتياجات اللاعبين واللجان الأولمبية الآسيوية بالمقام الأول، لتوفير بيئة رياضية ثقافية وترفيهية خلال فترة الألعاب 2030.
يذكر أن لجنة التقييم بالمجلس الأولمبي الآسيوي والمكونة من الكازاخستاني أندري كريكوف، والكورية الجنوبية جو هي بارك، والأفغاني الدكتور يونس بوبالزاي، وممثل المجلس الأولمبي الآسيوي فينود تويري، تقوم بأعمالها حالياً في تقييم ملف الرياض من الناحية الفنية قبل عقد الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي في السادس عشر من ديسمبر المقبل.
هذا ويستمر عمل لجنة التقييم اليوم الاثنين، حيث تقوم اللجنة بعدة زيارات لأبرز معالم ومنشآت مدينة الرياض.
، لجنة التقييم الآسيوية تتفقد استعدادات الرياض لاستضافة ألعاب 2030 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة التقييم الآسيوية تتفقد استعدادات الرياض لاستضافة ألعاب 2030 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.