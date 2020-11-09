، السيف يخطف الأنظار في رالي باها البرتغال رغم الظروف الجوية ،

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شارك الكابتن السعودي صالح السيف والملاح عمر اللاحم في بطولة الجولة الثالثه من بطولة العالم لراليات الباها التي أقيمت في دولة البرتغال بتاريخ السادس من شهر نوفمبر الجاري، والتي أقيمت تحت إجراءات واحترازات مشددة، وشارك فيها ممثلنا بطل المملكة في T3 صالح السيف وملاحه عمر اللاحم.
ومر الرالي بظروف جوية ممطرة مما سبب توقف السباق عدة مرات بسبب ارتفاع منسوب المياه في مسارات السباق، وتميز الكابتن السيف رغم هذه الظروف، حيث تمكن من أداء السباق بشكل مميز في أرض طينيه وبين الغابات البرتغالية التي لم يعتد عليها، مما مكنه من تحقيق عشر نقاط من أصل ٢٥ نقطة واحتل المركز الخامس، ويسعى السيف لحصد المزيد من النقاط في رالي حائل مما يؤهله بعون الله من خطف لقب بطولة العالم في حال تصدره للراليين التي سوف تقام بأرض الوطن، إذ ستقام الجولتان الرابعة والخامسة بمنطقة حائل، وهي الأرض والمسارات التي يتميز فيها بطل المملكة واعتاد عليها.
السيف يخطف الأنظار في رالي باها البرتغال رغم الظروف الجويةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-09
شارك الكابتن السعودي صالح السيف والملاح عمر اللاحم في بطولة الجولة الثالثه من بطولة العالم لراليات الباها التي أقيمت في دولة البرتغال بتاريخ السادس من شهر نوفمبر الجاري، والتي أقيمت تحت إجراءات واحترازات مشددة، وشارك فيها ممثلنا بطل المملكة في T3 صالح السيف وملاحه عمر اللاحم.
ومر الرالي بظروف جوية ممطرة مما سبب توقف السباق عدة مرات بسبب ارتفاع منسوب المياه في مسارات السباق، وتميز الكابتن السيف رغم هذه الظروف، حيث تمكن من أداء السباق بشكل مميز في أرض طينيه وبين الغابات البرتغالية التي لم يعتد عليها، مما مكنه من تحقيق عشر نقاط من أصل ٢٥ نقطة واحتل المركز الخامس، ويسعى السيف لحصد المزيد من النقاط في رالي حائل مما يؤهله بعون الله من خطف لقب بطولة العالم في حال تصدره للراليين التي سوف تقام بأرض الوطن، إذ ستقام الجولتان الرابعة والخامسة بمنطقة حائل، وهي الأرض والمسارات التي يتميز فيها بطل المملكة واعتاد عليها.
09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
03:23 PM
البطولة أقيمت تحت إجراءات واحترازات مشددة
شارك الكابتن السعودي صالح السيف والملاح عمر اللاحم في بطولة الجولة الثالثه من بطولة العالم لراليات الباها التي أقيمت في دولة البرتغال بتاريخ السادس من شهر نوفمبر الجاري، والتي أقيمت تحت إجراءات واحترازات مشددة، وشارك فيها ممثلنا بطل المملكة في T3 صالح السيف وملاحه عمر اللاحم.
ومر الرالي بظروف جوية ممطرة مما سبب توقف السباق عدة مرات بسبب ارتفاع منسوب المياه في مسارات السباق، وتميز الكابتن السيف رغم هذه الظروف، حيث تمكن من أداء السباق بشكل مميز في أرض طينيه وبين الغابات البرتغالية التي لم يعتد عليها، مما مكنه من تحقيق عشر نقاط من أصل ٢٥ نقطة واحتل المركز الخامس، ويسعى السيف لحصد المزيد من النقاط في رالي حائل مما يؤهله بعون الله من خطف لقب بطولة العالم في حال تصدره للراليين التي سوف تقام بأرض الوطن، إذ ستقام الجولتان الرابعة والخامسة بمنطقة حائل، وهي الأرض والمسارات التي يتميز فيها بطل المملكة واعتاد عليها.
، السيف يخطف الأنظار في رالي باها البرتغال رغم الظروف الجوية ،
المصدر : الخليج 365
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