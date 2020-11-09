محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين 4 قرارات، تتضمن تغريم ناديي الاتحاد والنصر. وجاءت قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بفرض غرامة مالية بحق نادي الاتحاد قدرها 10 آلاف ريال، وذلك لامتناع النادي عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات رقم (569/غ/2020) بتاريخ 2020/7/3 الصادر لصالح اللاعب معن الحذيفي. وأعلنت «الانضباط» أيضاً فرض غرامة مالية بحق نادي الاتحاد قدرها 38.395 ريالًا، وذلك لامتناع النادي عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي رقم (27/2019) بتاريخ 2019/9/30 الصادر لصالح اللاعب فيصل الخراع. وفي السياق، فرضت لجنة الانضباط والأخلاق غرامة مالية بحق نادي النصر قدرها 60.100 ريال لامتناع النادي عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات رقم (573/غ/2020) بتاريخ 2020/7/26 الصادر لصالح نادي الفيحاء. كما أعلنت لجنة الانضباط تغريم نادي النصر مبلغ 10.000 ريال لامتناعه عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي رقم (29/2020) بتاريخ 2020/2/2 الصادر لصالح نادي الفيحاء.

لجنة الانضباط والأخلاق تغرم الاتحاد والنصر صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-09 أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين 4 قرارات، تتضمن تغريم ناديي الاتحاد والنصر. وجاءت قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بفرض غرامة مالية بحق نادي الاتحاد قدرها 10 آلاف ريال، وذلك لامتناع النادي عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات رقم (569/غ/2020) بتاريخ 2020/7/3 الصادر لصالح اللاعب معن الحذيفي. وأعلنت «الانضباط» أيضاً فرض غرامة مالية بحق نادي الاتحاد قدرها 38.395 ريالًا، وذلك لامتناع النادي عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي رقم (27/2019) بتاريخ 2019/9/30 الصادر لصالح اللاعب فيصل الخراع. وفي السياق، فرضت لجنة الانضباط والأخلاق غرامة مالية بحق نادي النصر قدرها 60.100 ريال لامتناع النادي عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات رقم (573/غ/2020) بتاريخ 2020/7/26 الصادر لصالح نادي الفيحاء. Advertisements كما أعلنت لجنة الانضباط تغريم نادي النصر مبلغ 10.000 ريال لامتناعه عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي رقم (29/2020) بتاريخ 2020/2/2 الصادر لصالح نادي الفيحاء.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 03:16 PM أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين 4 قرارات، تتضمن تغريم ناديي الاتحاد والنصر. وجاءت قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بفرض غرامة مالية بحق نادي الاتحاد قدرها 10 آلاف ريال، وذلك لامتناع النادي عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات رقم (569/غ/2020) بتاريخ 2020/7/3 الصادر لصالح اللاعب معن الحذيفي. وأعلنت «الانضباط» أيضاً فرض غرامة مالية بحق نادي الاتحاد قدرها 38.395 ريالًا، وذلك لامتناع النادي عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي رقم (27/2019) بتاريخ 2019/9/30 الصادر لصالح اللاعب فيصل الخراع. وفي السياق، فرضت لجنة الانضباط والأخلاق غرامة مالية بحق نادي النصر قدرها 60.100 ريال لامتناع النادي عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات رقم (573/غ/2020) بتاريخ 2020/7/26 الصادر لصالح نادي الفيحاء. كما أعلنت لجنة الانضباط تغريم نادي النصر مبلغ 10.000 ريال لامتناعه عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي رقم (29/2020) بتاريخ 2020/2/2 الصادر لصالح نادي الفيحاء.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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