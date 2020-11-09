محمد بن مسعود - الدمام - الشباب يعلن: الإصابة تبعد "بانيغا" أسبوعين عن الملاعب صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-09 أكد نادي الشباب، اليوم الاثنين،غياب الأرجنتيني إيفر بانيغا لمدة أسبوعين عن الملاعب "وفق التقرير الطبي"، بعد تعرضه لتمدد في عضلة الفخذ.

وتعرض بانيغا خلال مباراة فريقه أمام الفتح "دورياً" والتي كسبها الشباب بـ3ـ1، إذ اضطر البرتغالي بيدرو كايشينيا إلى استبداله عند الدقيقة 54 باللاعب تركي العمار.

ومن المتوقع عدم مشاركة "بانيغا" أمام الأهلي في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، والتي ستنطلق في 23 من نوفمبر الجاري، لعدم جاهزيته حينها . 09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 02:43 PM Advertisements من المتوقع عدم مشاركته أمام الأهلي من المتوقع عدم مشاركته أمام الأهلي أكد نادي الشباب، اليوم الاثنين،غياب الأرجنتيني إيفر بانيغا لمدة أسبوعين عن الملاعب "وفق التقرير الطبي"، بعد تعرضه لتمدد في عضلة الفخذ.

وتعرض بانيغا خلال مباراة فريقه أمام الفتح "دورياً" والتي كسبها الشباب بـ3ـ1، إذ اضطر البرتغالي بيدرو كايشينيا إلى استبداله عند الدقيقة 54 باللاعب تركي العمار.

ومن المتوقع عدم مشاركة "بانيغا" أمام الأهلي في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، والتي ستنطلق في 23 من نوفمبر الجاري، لعدم جاهزيته حينها . ، الشباب يعلن: الإصابة تبعد "بانيغا" أسبوعين عن الملاعب ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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