، فوز "بايدن" يرتفع بالأسهم العالمية إلى مستوى قياسي ،

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سجّلت الأسهم العالمية مستوى قياسياً مرتفعاً، اليوم الاثنين، وظل الدولار ضعيفاً، حيث دعمت التوقعات بتحسن العلاقات التجارية العالمية والمزيد من التحفيز النقدي في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الرغبة في المخاطرة.
وبدأت الأسواق التداول بشأن احتمالية رئاسة "بايدن" ومجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون الأسبوع الماضي، لكن فوز المرشح الديمقراطي المتوقع السبت الماضي، أعطى المزيد من الوقود لهذه الخطوة، وفقاً لـ"رويترز".
وارتفع مؤشر الأسهم العالمية، الذي يتتبع الأسهم في 49 دولة بنسبة 0.5 في المائة إلى مستوى قياسي مرتفع في الساعات الأوروبية المبكرة، وسجلت أكبر مكاسبها في أسبوع واحد في حوالي سبعة أشهر.
وقفزت العقود الآجلة لمؤشر 500 بأكثر من 1.4 في المائة، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بأكثر من 2 في المائة إلى ما دون مستوى قياسي بقليل، مما يشير إلى بداية إيجابية للأسواق الأمريكية.
وصعد أوسع مؤشر لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ يناير 2018، وقفز مؤشر 600 لعموم أوروبا بنسبة 1.5 في المائة إلى أعلى مستوى في شهر واحد بحلول الساعة 0846 بتوقيت جرينتش.
09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 04:54 PM
العقود الآجلة لـ"ناسداك" ترتفع بأكثر من 2%
سجّلت الأسهم العالمية مستوى قياسياً مرتفعاً، اليوم الاثنين، وظل الدولار ضعيفاً، حيث دعمت التوقعات بتحسن العلاقات التجارية العالمية والمزيد من التحفيز النقدي في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الرغبة في المخاطرة.
وبدأت الأسواق التداول بشأن احتمالية رئاسة "بايدن" ومجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون الأسبوع الماضي، لكن فوز المرشح الديمقراطي المتوقع السبت الماضي، أعطى المزيد من الوقود لهذه الخطوة، وفقاً لـ"رويترز".
وارتفع مؤشر الأسهم العالمية، الذي يتتبع الأسهم في 49 دولة بنسبة 0.5 في المائة إلى مستوى قياسي مرتفع في الساعات الأوروبية المبكرة، وسجلت أكبر مكاسبها في أسبوع واحد في حوالي سبعة أشهر.
وقفزت العقود الآجلة لمؤشر 500 بأكثر من 1.4 في المائة، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بأكثر من 2 في المائة إلى ما دون مستوى قياسي بقليل، مما يشير إلى بداية إيجابية للأسواق الأمريكية.
وصعد أوسع مؤشر لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ يناير 2018، وقفز مؤشر 600 لعموم أوروبا بنسبة 1.5 في المائة إلى أعلى مستوى في شهر واحد بحلول الساعة 0846 بتوقيت جرينتش.
، فوز "بايدن" يرتفع بالأسهم العالمية إلى مستوى قياسي ،
المصدر : الخليج 365
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