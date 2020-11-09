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الأرصاد تعلن هطول أمطار غزيرة على بعض المناطق لـ4 أيام

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

توقعت  هيئة الأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار غزيرة على بعض مناطق المملكة من الثلاثاء إلى الجمعة.

وأشارت الأرصاد  إلى هطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على مكة والطائف والعرضيات وأضم وميسان، جدة، ورابغ، وخليص والليث، والقنفذة، الباحة، بلجرشي، المندق، المخواة، قلوة، عسير، أبها، محايل، بارق، والنماص، بلقرن، ورجال ألمع، جازان، فيفاء، العارضة، الدابر، هروب، جزر فرسان، المدينة المنورة، خيبر، الحناكية.

وتشهد عدد من المحافظات أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وتساقط البرد وسيول على حائل وبقماء والحدود الشمالية، عرعر، رفحاء، الجوف وسكاكا، دومة الجدل، حفر الباطن، القيصومة،النعيرية، الخفجي.

ولفتت الأرصاد إلى هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على الشرقية، الجبيل، والدمام، القصيم، وبريدة، عنيزة.

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