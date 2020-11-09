شكرا لمتابعة خبر عن "التحالف" يعلن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الاثنين، عن اعتراض طائرة مسيّرة مفخخة " ثانية " أطلقتها مليشيات الحوثي نحو المملكة. أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الاثنين، عن اعتراض طائرة مسيّرة مفخخة " ثانية " أطلقتها مليشيات الحوثي نحو المملكة. وفي التفاصيل ، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت ـ ولله الحمد ـ مساء اليوم (الإثنين) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. إقرأ أيضا:

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