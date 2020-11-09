شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. عواصف غبارية قوية على ‎حفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‎حفر الباطن (صدى):

رصد مقطع فيديو عواصف غبارية قوية على ‎حفر الباطن ناتجة من رياح هابطة على سحب رعدية شمال الحفر.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الإثنين هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة على مناطق " الحدود الشمالية، حائل، القصيم ،الجوف ، المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،جازان، عسير ،الباحة ،الشرقية ".

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل مترين ونصف جنوبا، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبا.