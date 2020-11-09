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مراحل إصدار جوازات الصقور عبر منصة فطري

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مراحل إصدار جوازات الصقور عبر التسجيل في منصة فطري.

وقال المركز أن المراحل تتضمن التسجيل في منصة فطري ، والدخول على خدمة إصدار جواز ، وتعبئة البيانات ، وإرفاق صورة من ترخيص الاستيراد في حال تم الاستيراد قبل اصدار منصة فطري ، وتسديد الرسوم في حال الموافقة على الطلب.

من ناحية أخرى، كانت الحياة الفطرية قد شددت على منع صيد جميع أنواع الحيوانات أو الطيور داخل حدود المدن والقرى والمراكز والمزارع والاستراحات، أو أي تواجد سكاني، أو بالقرب من المدن والمنشآت العسكرية والصناعية والحيوية، وداخل نطاق المحميات, والمشاريع الكبرى كنيوم، والبحر الأحمر، وأمالا، والقدية، وتطوير السودة.

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