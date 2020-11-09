شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 402 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 337,788 حالة تعافي، فضلًا عن 19 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5559 حالة وفاة.