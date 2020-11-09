شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر يكشف مفهومًا خاطئًا بشأن ارتفاع الكوليسترول وسيولة الدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور خالد النمر ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب، عن بعض المفاهيم الخاطئة فيما يتعلق بارتفاع الكوليسترول وسيولة الدم، لافتًا إلى أن من يتناول الأسبرين يجب يكون حَذِرًا من الأطعمة التي تزيد سيولة الدم بالتأثير على التصاق الصفائح الدموية.

وأوضح خالد النمر، أن تلك الأطعمة مثل: زنجبيل أكثر من ٢ جرام يوميًا، وجنكة، وجنسنج، والقسط الهندي، مؤكدًا أن هناك مفهومًا شائعًا وخاطئًا عن كون ارتفاع الكوليسترول في الدم يسبب دوخة وصداعًا وتنميلًا في الأطراف وهو أمر خاطئ لأنه ليس له أعراض مباشرة.

وقال استشاري أمراض القلب، أن هناك تصرفًا خاطئًا عبارة عن إجراء تحاليل شاملة في أي مختبر وإذا ظهرت النتيجة زائد H أو ناقص Lعن الطبيعي، يذهب المريض إلى أقرب صيدلية وسيعطيه الدواء المناسب، وهو تصرف خاطيء إذ يجب مراجعة الطبيب في كل الأحوال.