بالفيديو.. أنظمة تساعد في رفع كفاءة السلامة المرورية بالجبيل

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):يساعد مركز إدارة الحركة المرورية بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية في رفع كفاءة السلامة المرورية من خلال عدة أنظمة.
وتتمثل أبرز هذه الأنظمة في أنظمة التحكم في الإشارات المرورية عن بعد، ونظام الحوادث المرورية، ونظام إنارة الطرق.
كما تتضمن الأنظمة نظام التحكم باللوحات الإلكترونية على الطرق السريعة، ونظام رفع كفاءة الاستجابة لنقل الحالات الطارئة.
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