شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة تغيير نظام تحسين وظائف منسوبي «التعليم» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت مصادر، اليوم الاثنين، على عدم نية وزارة التعليم في تعديل نظام تحسين وضع منسوبيها الحاصلين على مؤهلات علمية عليا وهم على رأس العمل عن طريق الدراسة المسائية أو الانتساب.

وأوضحت المصادر، أن الأنباء استندت على تعميم داخلي صادر من إحدى إدارات التعليم موجه لمنسوبيها وموضح فيه أن هذا التحسين يكون عن طريق الالتزام بالتعاميم والضوابط السابقة التي أصدرتها الوزارة.

وأشارت إلى أن تلك التعاميم تنص على ضرورة دخول الراغبين في التحسين في المفاضلات التي تجريها الوزارة، ووزارة الموارد البشرية وتحديدا (نظام جدارة).