شاهد: بدور البراهيم تثير جدلا واسعا بظهورها دون حجاب

أثارت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في فيديو مصور على حسابها الشخصي سناب شات، كاشفةً عن شعرها بشكل كامل.

وكانت قد اتخذت البراهيم، قراراً بعدم الكشف عن شعرها على الإطلاق، إلا أنها ظهرت في هذا المقطع وهي بشعرها كاملًا.

وفي وقت سابق قالت الفاشينيستا البراهيم: "تموتون وتشوفوني بدون طرحة وتشوفوا شعري مستحيل أخليكم تشوفوني بدون طرحتي".

وحرصت بدور البراهيم في هذا المقطع، على عرض ما قامت به خلال التجميل لشعرها والمكياج الذي وضعته، كما استعرضت العطور التي تضعها، بينما دار حديث المتابعين بأن البراهيم نزعت حجابها كاملًا.

Advertisements

وبدأ حديث الجمهور بشكل ساخر حول معاناة بدور البراهيم من شعر غير كثيف، حيث تسبب ذلك في أنها لا تمتلك شعرًا كثيفًا، وأنه يا ليتها ظلت بحجابها ولم تُظهر شعرها، بينما تطرق آخرون للحديث عن كونها شخصية مذبذبة لا تستقر على قرار.

وجاء في تعليقات العديد من المتابعين على هذا المقطع: "لو متحجبه ابرك لها كلها شعرتين"، و"عاد كلها شعرتين لو متحجبة احسن"، و"علشان كذا دايم اسألوا الله الثبات حتى الممات"، و"رد على كلامك هي اصلن انسانه تدور الشهره بذات بعد قصر هند انهبلت هي". وفق "مزمز".