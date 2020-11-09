لحظة القبض على مروج مخدرات بالرياض أثناء عملية الترويج

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نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو لمهمة أمنية قام بها رجال مكافحة المخدرات لضبط أحد المروجين في منطقة الرياض حيث تمت مراقبته بعد بلاغ أحد المواطنين للإشتباه به بعد مشاهدته في حالة غير طبيعية و أظهر الفيديو لحظة القبض على المروج و المستلم بالجرم المشهود و بالأسفل مقطع الفيديو.





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