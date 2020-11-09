بالفيديو.. شاهد «مهمة أمنية» لرجال مكافحة المخدرات أثناء الإطاحة بأحد المروجين

نجح رجال مكافحة المخدرات في الإطاحة بمروج مخدرات متنقل بين مدن المملكة، في الرياض، خلال مهمة أمنية نفذها فرق المكافحة.

ونشرت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو يصور أحداث هذه المهمة، التي تدور حول مروج متنقل بين مدن المملكة، انتقل مؤخرًا من جنوبها حتى وصل إلى منطقة الرياض.

وأوضحت، أنه تمت مراقبة المروج بعد بلاغ من أحد المواطنين على رقم بلاغات مكافحة المخدرات 995 للاشتباه به بعد مشاهدته بحالة غير طبيعية.

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وبيّنت، أنه عند الساعة الثامنة مساءً تبدأ الفرق الميدانية، بعد الدراسة والتأكد لعدة أيام، مراقبة حالة المشتبه به، وتضع الفرق الميدانية لمكافحة المخدرات أهمية القبض على المشتبه فيه بالجرم المشهود.

وأثناء مراقبة المشتبه فيه، ألقت فرق مكافحة المخدرات القبض على ناقل المخدرات والمستلم؛ حيث وجد بحيازتهما المواد المحظورة، وتحتوي على 26 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و2000 قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة، وقارورة من الخمر المصنوع محليًا، وسلاح من نوع رشاش توجد به 30 طلقة حية.

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