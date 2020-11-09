«التقاعد» تحدد 5 خدمات يمكن تنفيذها عبر التطبيق الجديد

حددت المؤسسة العامة للتقاعد عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة 5 خدمات يمكن تنفيذها عبر تطبيق التقاعد.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه يمكن تنفيذ الخدمات والمعاملات إلكترونياً من خلال تطبيق مؤسسة التقاعد المتوفر على منصتي ios – والأندرويد.

ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد، فإن أبرز الخدمات التي يمكن تنفيذها عبر التطبيق هم: «التعريف بالمعاش، والتعريف بالمعاش الفوري، وحجز موعد، واستفسار عن معاملة، والعناية بالعملاء».

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وأشارت المؤسسة العامة للتقاعد، إلى أن التطبيق يشمل إمكانية استعراض أخبار وفعاليات المؤسسة وإصداراتها بشكل آني ومباشر، إضافة إلى سهولة التواصل بخدمة العناية بالعملاء، مع خاصية تفعيل الإشعارات.

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