«التقاعد» تحدد 5 خدمات يمكن تنفيذها عبر التطبيق الجديد

تتصدرها التعريف بالمعاش..
حددت المؤسسة العامة للتقاعد عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة 5 خدمات يمكن تنفيذها عبر تطبيق التقاعد.
وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه يمكن تنفيذ الخدمات والمعاملات إلكترونياً من خلال تطبيق مؤسسة التقاعد المتوفر على منصتي ios – والأندرويد.
ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد، فإن أبرز الخدمات التي يمكن تنفيذها عبر التطبيق هم: «التعريف بالمعاش، والتعريف بالمعاش الفوري، وحجز موعد، واستفسار عن معاملة، والعناية بالعملاء».
وأشارت المؤسسة العامة للتقاعد، إلى أن التطبيق يشمل إمكانية استعراض أخبار وفعاليات المؤسسة وإصداراتها بشكل آني ومباشر، إضافة إلى سهولة التواصل بخدمة العناية بالعملاء، مع خاصية تفعيل الإشعارات.
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