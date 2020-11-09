اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة..
ألقت شرطة الرياض القبض على خمسة من المخالفين لنظام الإقامة، اليوم الاثنين، تورطوا في ارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت بالترصد للمصلين وكبار السن في المساجد والأسواق العامة.
وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على خمسة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت بالترصد للمصلين وكبار السن في المساجد والأسواق العامة ونشل المحافظ والحقائب والاستيلاء على ما تحويه من نقود، وبطاقات بنكية وإجراء عملياتٍ شرائية بها، وذلك بعدة احياء متفرقة في وسط مدينة الرياض؛ حيث قدرت قيمة المسروقات بخمسين ألف ريال.
وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.
اقرأ أيضًا:
القبض على شخصين أتلفا وسرقا أجزاء من أجهزة الرصد الآلي بالعاصمة المقدسة والجموم
ضبط 16 طنًا من المياه المعبأة المخالفة خلال أكتوبر بمناطق المملكة
كانت هذه تفاصيل خبر تسرق المصلين وكبار السن بالمساجد والأسواق.. ضبط عصابة من مخالفي نظام الإقامة بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.