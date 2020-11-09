تسرق المصلين وكبار السن بالمساجد والأسواق.. ضبط عصابة من مخالفي نظام الإقامة بالرياض

ألقت شرطة الرياض القبض على خمسة من المخالفين لنظام الإقامة، اليوم الاثنين، تورطوا في ارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت بالترصد للمصلين وكبار السن في المساجد والأسواق العامة.

وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على خمسة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت بالترصد للمصلين وكبار السن في المساجد والأسواق العامة ونشل المحافظ والحقائب والاستيلاء على ما تحويه من نقود، وبطاقات بنكية وإجراء عملياتٍ شرائية بها، وذلك بعدة احياء متفرقة في وسط مدينة الرياض؛ حيث قدرت قيمة المسروقات بخمسين ألف ريال.

وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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