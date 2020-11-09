تعافي 402 حالة.. «الصحة»: تسجيل 392 إصابة.. و19 وفاة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 392 جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (350921) حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 402 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (337,788) حالة

كما تم تسجيل 19 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5559 حالة.