الفيصل يتسلم تقرير مخرجات البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بجدة

تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمكتبه في جدة، تقريرا عن مخرجات البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة، سلّمه لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، يرافقه رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان.

واستمع إلى شرح عن البرنامج الذي تشرف على تنفيذه محافظة جدة بالشراكة مع جامعة جدة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وفرع صندوق الموارد البشرية (هدف) وغرفة جدة، وأسهم خلال مرحلتيه الأولى والثانية في تدريب وتوظيف 5700 شاب وشابة، فيما تستهدف المرحلة الثالثة تدريب 2000 شاب وشابة بمشاركة 30 متجراً رقمياً، وتركّز هذه المرحلة على التجارة الرقمية وتهدف إلى تدريب رواد ورائدات الأعمال من الشباب والشابات على تأسيس مشاريعهم بنجاح، من خلال بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتوفير فرص عمل للسعوديين، والتي تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الناشئة عبر المتاجر الرقمية، وتطوير المتاجر الرقمية القائمة من خلال تسليحهم بمهارات ومعارف المستقبل.

وأوضح الأمير مشعل بن ماجد، أن البرنامج يهدف إلى توفير وتهيئة كافة السبل التـي تضمن لأبناء المحافظة الذين يرغبون في تطوير تدريبهم بالشكل الذي يمكنهم من المنافسة على الوظائف القــائمة، وصولاً إلى التنمية المستدامة لاقتصاد مزدهر، لتعزيز فرص المواطنين في الحصول على فرص عمل وزيـادة نسـب التوطـين في القطاع الخاص، ورفع المستوى المهارى للعاملين الحاليين في القطاعات المختلفة، من خلال توفير التدريب المستمر.

ووفرت جامعة جدة جميع المستلزمات الخاصة بالبرنامج، وذلك من خلال إنشاء منصة إلكترونية ومقر دائم بفرع الجامعة في حي الفيصلية، وتجهيز المواد والمستلزمات التدريبية وقاعات تدريبية متنقلة في الأسواق التجارية. ويضم البرنامج 13 قطاعًا متخصصاً في بيع التجزئة تشمل محال السيارات، والدراجات النارية، والحلويات، والأجهزة والمعدات الطبية، والنظارات، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال، والساعات، ومواد الإعمار والبناء، والأواني المنزلية، وقطع غيار السيارات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والسجاد بجميع أنواعه.