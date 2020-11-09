تسجيل 392 حالة كورونا جديدة وتعافي 402

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 392 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد (COVID -19)، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 350984 حالة، من بينها 7637 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، ومنها 787 حالة حرجة. كما تم تسجيل 402 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 337788 حالة. وأوضحت الصحة أن الحالات الجديدة منها 39% إناثا، 61% ذكورا. وبلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 86%، وكبار السن 3%، بينما بلغ عدد الوفيات 5559 حالة، بالإضافة إلي 19 وفاة جديدة. وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء 53583 فحصا مخبريا جديدا.



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