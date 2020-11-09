السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يبحث مع محافظي المنطقة احتياجات المواطنين



سكاكا 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أهمية العمل الجاد لراحة المواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم .

جاء ذلك خلال اجتماع سموه عن بُعد اليوم، مع وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات , حيث شدد سموه على متابعة وتفقد أحوال المواطنين في جميع محافظات ومراكز وقرى المنطقة والعمل على تسهيل إجراءات خدمة المواطنين ، بما ينسجم مع توجيهات وتطلعات القيادة الحكيمة -أيدها الله .

كما شدّد سموه على أهمية متابعة منع التعديات على الأراضي الحكومية ، والعمل الجاد والمخلص من الجميع والتعاون المثمر بين المحافظين ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية بما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام.

بعد ذلك استعرض وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان ، سير العمل في المحافظات والمراكز ، وبعض الاحتياجات من الخدمات .

وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات ذات العلاقة بمختلف الإدارات الحكومية الخدمية والأمنية والاجتماعية، بما يضمن إنجاح الأعمال والمهام المنوطة بها والعمل على تذليل الصعوبات والعقبات التي قد تعترضها.

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15:50ت م

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