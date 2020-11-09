السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يرعى حفل توقيع ثلاث مذكرات تفاهم لخدمة شباب ‏منطقة ‏حائل



حائل 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر020 2 واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز ‏نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة بالإمارة اليوم ‏, حفل توقيع ثلاث مذكرات تفاهم لخدمة شباب منطقة حائل بين جامعة ‏حائل وجامعة المستقبل يمثلهما كل من معالي مدير جامعة حائل الدكتور ‏خليل بن إبراهيم البراهيم ورئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل وعضو ‏مجلس الشورى السابق رئيس مجلس ادارة مجموعة الوسائل الصناعية ‏الدكتور عبدالرحمن المشيقح .‏

وكانت الاتفاقية الثانية بين جامعة المستقبل ويمثلها رئيس الجامعة الدكتور ‏محمد الشتيوي ومجلس شباب حائل ويمثله أمين عام المجلس الدكتور ‏جمال الرويضي في حين كانت الاتفاقية الثالثة بين مجموعة الوسائل الصناعية ‏ويمثلها العضو المنتدب لشركة الوسائل الصناعية ‏صالح المشيقح ومجلس ‏شباب حائل ويمثله أمين المجلس الدكتور جمال الرويضي. ‏

‏// انتهـى // ‏

15:44ت م

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