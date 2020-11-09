السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن نايف يلتقى رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي الأول بالشرقية



الدمام 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم، رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي الأول بالمنطقة عصام المهيدب، والرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور عبدالعزيز الغامدي، اللذين قدما لسموه عرضاً موجزاً عن خطط التجمع ونظرته المستقبلية للخدمات في المنطقة، والتقدم المتحقق في عدد من مبادرات ومشروعات التجمع.

وأكد سموه أهمية أن يكون نموذج الرعاية الصحية الجديد، قائماً على شبكة متكاملة من الخدمات الصحية، تُيسّر وصول الخدمة للمستفيد، وتراعي معايير الجودة، وتركز على رضا المستفيد، منوهاً بالتقدم النوعي التي تشهده المنظومة الصحية في المملكة، التي أصبحت تتنافس فيما بينها على التطوير وتأهيل القدرات والكوادر، والاستفادة من التقنية في تقديم الخدمات.

وأضاف سموه، أن رسم السياسات التي تهتم برفع كفاءة الخدمات وموثوقيتها أضحى ضرورة ملحة، ومستهدفاً لا غنى عنه في كافة القطاعات، مشيراً سموه لأهمية رفع وتيرة الصحة الوقائية، وتعزيز نمط الحياة الصحي، وتطوير البرامج والمبادرات المعنية بهذا الشأن لتواكب التقدم التقني في المجتمع، وتسخر التقنية لتعزيز نمط الحياة الصحي، مع ضرورة الشراكة مع مختلف الجهات لتحقيق المستهدفات.

من جانبه، أكد المهيدب، أن التجمع وضع الإنسان في رأس أولوياته، ويسعى لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، بما يضمن أفضل الخدمات كماً ونوعاً.

// انتهى //

15:41ت م

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