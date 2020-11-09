السعودية اليوم / 1806 مرشحين للبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين بالشرقية



الدمام 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

بلغ عدد المرشحين للبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين لقطاع البنين في المنطقة الشرقية ضمن الترشيح المدعوم للعام الحالي نحو 767 طالباً، موزعة على المراحل الثلاثة للتعليم العام، فيما بلغ قطاع البنات ١٠٣٩ طالبة.

وعد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، البرنامج الذي تدير دفته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة الفاعلة مع وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس، يُعد نموذجاً إستراتيجياً للعمل التكاملي بين مؤسسات الدولة لاكتشاف ورعاية واستثمار الموهوبين ليكونوا قادة المستقبل ولتحقيق رؤية المملكة 2030.

ويشمل البرنامج جميع الصفوف الدراسية من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي، حيث يمكن للطلبة الترشح للبرنامج ودخول اختبار موهبة من خلال ترشيحهم من قبل مدارسهم ومعلميهم؛ فيما تتم عملية التسجيل في بوابة موهبة عن طريق ممثلين لإدارة الموهوبين وهو ترشيح مدعوم لا يتحمل فيه الطالب رسوم التسجيل في الاختبار، ويقتصر هذا النوع من الترشيح على طلاب الصفوف الثالث والسادس الابتدائي، والثالث المتوسط، أو من خلال ترشيح الطالب لنفسه عن طريق بوابة موهبة.

يذكر أن عدد مرشحي المنطقة في البرنامج منذ نشأته قبل ١٠ سنوات بلغ أكثر من ١٨٠٠٠ طالب شارك منهم في اختبار موهبة للقدرات العقلية المتعددة حوالي ١٥٥٠٠، واجتاز الاختبار ورشحوا للمشاركة في برامج الموهوبين ١٢٢٤٦ طالباً، لازال منهم ٦٦١٤ طالبا يتلقون الرعاية في مدارسهم ومركز الموهوبين بالمنطقة، بينما انتقل الباقون من مراحل التعليم العام إلى التعليم الجامعي، فيما بلغ عدد المجتازات من مخرجات البرنامج الوطني للبنات١٤٩٧٥ طالبة، لازال منهن ١١٠١٢طالبة يتلقون الرعاية في برامج الموهوبين ومبادرات إدارة الموهوبات بالمنطقة، بينما انتقل الباقون من مراحل التعليم العام إلى التعليم الجامعي.

// انتهى//

15:38ت م

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