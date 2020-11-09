السعودية اليوم / السودان تسجل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

سجلت السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية 65 حالة إصابة جديدة ، بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية فى بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الحالات منذ انتشار الجائحة في السودان 14155 حالة متضمنة 1116 حالة وفاة و 9492 حالة تعافي.

// انتهى //

15:38ت م

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الخرطوم 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسسجلت السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية 65 حالة إصابة جديدة ، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 "و8 حالات تعافي وحالة وفاة واحدة.وأشارت وزارة الصحة السودانية فى بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الحالات منذ انتشار الجائحة في السودان 14155 حالة متضمنة 1116 حالة وفاة و 9492 حالة تعافي.// انتهى //15:38ت م0127

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