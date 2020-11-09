السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ جولات رقابية على المنشآت التجارية بالقطيف



الدمام 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، جولات رقابية على المنشآت التجارية بمحافظة القطيف، شملت زيارة 46 محلًّا، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية، والالتزام بالإجراءات الصحية والتدابير الاحترازية.

ونتج عن الجولات إغلاق مصنعًا للخرسانة الجاهزة لعدم وجود ترخيص، وورشة سيارات لمباشرة نشاطها خارج حدود المحل واستخدام الطرق والساحات الخارجية، إضافة إلى إنذار 10 ورش و5 مصانع، وجرى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

وتؤكد الأمانة استمرار الجولات الرقابيّة على المنشآت، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية المعتمدة، ومتابعة أنشطة المنشآت، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين، داعية الجميع للتعاون والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية من خلال مركز البلاغات 940.

// انتهى //

15:29ت م

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