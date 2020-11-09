السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تشيد بيقظة قوات التحالف وتدميرها طائرة مفخخة حوثية بالأجواء اليمنية



جدة 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

أشادت منظمة التعاون الإسلامي اليوم، بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار(مفخخة) في الأجواء اليمنية أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين عن إدانة المنظمة استمرار المحاولات العدوانية الفاشلة لمليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح ، باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

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15:10ت م

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