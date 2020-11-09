شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الدفاع المدني” يباشر أكثر من 92 ألف حادث حريق وعملية إنقاذ، وينفذ حوالي 750 ألف جولة تفتيشية خلال العام الماضي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:41 مساءً, 9 نوفمبر 2020 م المناطق - واس باشرت المديرية العامة للدفاع المدني 92266 حادثا في المملكة، منها 45592 حادث حريق، و46674 عملية إنقاذ، بينما نفذت 749731 جولة تفتيشية للمنشآت، وأصدرت 70175 ترخيصا لمنشآت صناعية وتجارية وسكنية، وذلك خلال عام 1441 هـ .

وبينت المديرية أنها افتتحت 21 مركزا ميدانيا جديدا للدفاع المدني، ونظمت 8 حملات إعلامية توعوية ، لإبراز وتعزيز مستوى الوعي المجتمعي بخصوص تأمين سلامة وحماية أفراد الأسرة والمجتمع.

ونوهت المديرية العامة للدفاع المدني بأهمية اتباع تعليمات السلامة وتوفير الوسائل الوقائية في جميع المنشآت التجارية والصناعية والسكنية، لدورها الإيجابي في الحد من المخاطر والتقليل من الخسائر البشرية والمادية، والمحافظة على الأرواح والممتلكات، بمشيئة الله .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | “الدفاع المدني” يباشر أكثر من 92 ألف حادث حريق وعملية إنقاذ، وينفذ حوالي 750 ألف جولة تفتيشية خلال العام الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.