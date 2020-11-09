شكرا لقرائتكم خبر عن " المدني" يباشر أكثر من 92 ألف حريق وعملية إنقاذ والان نبدء بالتفاصيل

باشرت المديرية العامة للدفاع المدني 92266 حادثا في المملكة، منها 45592 حادث حريق، و46674 عملية إنقاذ، بينما نفذت 749731 جولة تفتيشية للمنشآت، وأصدرت 70175 ترخيصا لمنشآت صناعية وتجارية وسكنية، وذلك خلال عام 1441 هـ .

وبينت المديرية أنها افتتحت 21 مركزا ميدانيا جديدا للدفاع المدني، ونظمت 8 حملات إعلامية توعوية ، لإبراز وتعزيز مستوى الوعي المجتمعي بخصوص تأمين سلامة وحماية أفراد الأسرة والمجتمع.

ونوهت المديرية العامة للدفاع المدني بأهمية اتباع تعليمات السلامة وتوفير الوسائل الوقائية في جميع المنشآت التجارية والصناعية والسكنية، لدورها الإيجابي في الحد من المخاطر والتقليل من الخسائر البشرية والمادية، والمحافظة على الأرواح والممتلكات .