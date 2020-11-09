شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع خليجي يبحث العمل العسكري المشترك والان نبدء بالتفاصيل

عقد صباح اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العسكرية العليا لدورتها السابعة عشرة لمساعدين رؤساء الأركان لهيئة العمليات والتدريب في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، بمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي آل علي، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

حيث يأتي هذا الاجتماع في إطار مناقشة وتحضير التوصيات والقرارات الخاصة بالعمل العسكري الخليجي المشترك, تمهيداً لعرضها على اجتماع اللجنة العسكرية العليا السابعة عشرة لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يأتي ضمن جدول اجتماعات العمل العسكري الخليجي المشترك لعام 2020م.

ونقل الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي آل علي، في كلمته تحيات الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف وتمنياته للمشاركين بالتوفيق والخروج بالنتائج المرجوة التي تساهم في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وذكر إن التعاون العسكري الخليجي المشترك قد أستمر على الرغم من التحديات والاجراءات الإحترازية التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد19)، منوهاً بالدور والتعاون الكبير الذي قدمته القوات المسلحة بدول المجلس من خلال التجاوب المباشر لتذليل الصعوبات، والتوجيه والمتابعة المستمرة لسير تنفيذ قرارات العمل العسكري الخليجي المشترك، ومشيداً بالجهود التي تبذلها اللجنة التحضيرية للخروج بمشاريع قرارات وتوصيات تعزز من التكامل الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.