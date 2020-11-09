شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة غداً والان نبدء بالتفاصيل
يترأس صباح غد الثلاثاء ، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة من مكتب سموه بديوان الإمارة عبر الاتصال المرئي، جلسة مجلس المنطقة الشرقية الرابعة عشر من دور الانعقاد السابع.
ويستعرض المجلس الموضوعات التي تم دراستها من قبل اللجان التابعة له، والتوصيات التي خرجت بها لمناقشتها واتخاذ اللازم حيالها.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.