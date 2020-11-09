شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة غداً والان نبدء بالتفاصيل

يترأس صباح غد الثلاثاء ، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة من مكتب سموه بديوان الإمارة عبر الاتصال المرئي، جلسة مجلس المنطقة الشرقية الرابعة عشر من دور الانعقاد السابع.

ويستعرض المجلس الموضوعات التي تم دراستها من قبل اللجان التابعة له، والتوصيات التي خرجت بها لمناقشتها واتخاذ اللازم حيالها.