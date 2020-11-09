شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف : تدمير طائرة مفخخة اطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الإثنين) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالاجواء اليمنية اطلقتها المليشيا الحوثيه الإرهابية بطريقة ممنهجه و متعمده لاستهداف الاعيان المدنية والمدنيين باتجاه المملكة .

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